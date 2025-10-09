Ричмонд
Из-за остановки эскалатора станцию «Ломоносовская» закрывали на вход

Станция работает в обычном режиме с 12:52.

Источник: РИА "Новости"

Станцию метро «Ломоносовская» в Петербурге днем 9 октября закрывали на вход по техническим причинам. Об этом рассказали в ГУП «Петербургский метрополитен».

Отмечается, что на «Ломоносовской» произошла внеплановая остановка эскалатора.

Просим пользоваться станциями «Елизаровская», «Улица Дыбенко» и наземным транспортом. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

Станция работает в обычном режиме с 12:52, уточнили в пресс-службе подземки.

Ранее мы сообщили о том, что на станции с 6 октября проводят капремонт эскалаторов, вход ограничивают по рабочим дням с 07:50 до 08:50. Продлятся работы до 15 декабря.