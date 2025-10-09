В Иркутске открыли модернизированную библиотеку № 2

Модернизированную до статуса модельной библиотеку № 2 открыли в предместье Рабочем в Иркутске в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации города.
В учреждении обустроили зоны для чтения, коворкинга и проведения мероприятий. Все пространства оснастили современным оборудованием. Отмечается, что книжный фонд составляет более 25 тысяч изданий. В это число входят журналы, аудио- и электронные материалы. Теперь посетители библиотеки также получили доступ к онлайн-сервисам.
«Модельные библиотеки привлекают еще больше читателей, предлагают новые формы работы. В них не только выдают книги, но и организуют клубы по интересам, проводят турниры по интеллектуальным играм, обучение, мероприятия для взрослых, детей и молодежи. Подобные учреждения становится центром общения», — подчеркнула министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.