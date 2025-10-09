В Иркутске открыли модернизированную библиотеку № 2

В учреждении обустроили зоны для чтения, коворкинга и проведения мероприятий. Все пространства оснастили современным оборудованием. Отмечается, что книжный фонд составляет более 25 тысяч изданий. В это число входят журналы, аудио- и электронные материалы. Теперь посетители библиотеки также получили доступ к онлайн-сервисам.