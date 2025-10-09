В Молдове автомобилистам снова залезут в карман: Водителей обяжут платить еще один налог за дороги, которых нет

«Идеально, если бы при вступлении в должность нового правительства и парламента планирование велось на срок мандата — четыре года. Тогда есть чёткое понимание как для государства, так и для предпринимателей, которые хотят инвестировать в инфраструктуру», — пояснил Бежан.