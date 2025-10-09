В Молдове автомобилистам снова залезут в карман: Водителей обяжут платить еще один налог за дороги, которых нет

Водители в Молдове будут платить два отдельных налога на дорожную инфраструктуру.
Один за владение автомобилем и другой за пользование национальными дорогами. Оплата налога будет контролироваться с помощью видеокамер. Мера направлена на приведение национальной системы в соответствие со стандартами Европейского Союза.
Мера, подготовленная Министерством инфраструктуры и регионального развития, будет внедряться поэтапно до 2028 года и направлена на приведение национальной системы в соответствие со стандартами Европейского Союза, сообщает Radio Moldova.
Действующий с 1996 года механизм финансирования дорожной сферы будет обновлён для внедрения директив ЕС и внедрён поэтапно до 2028 года.
«До 2030 года мы намерены внедрить механизм, предусматривающий введение в 2027—2028 годах двух сборов: один за владение транспортным средством, который будет взиматься примэриями для ремонта местных дорог, и второй — за использование национальной инфраструктуры, рассчитываемый либо по времени, либо по расстоянию», — заявил госсекретарь Николай Мындра.
Налог за использование национальных дорог будет контролироваться с помощью видеокамер, установленных на основных трассах.
«Контроль будет осуществляться через камеры, как в развитых странах. Мы ожидаем, что инвестиции окупятся примерно за семь лет, с рентабельностью более 35%», — уточнил Мындра.
Средства, собранные с этих налогов, будут направлены на выполнение цели правительства — к 2030 году полностью устранить гравийные дороги между населёнными пунктами.
«До 2030 года мы планируем, чтобы между сёлами больше не было дорог из щебня. Это одно из направлений работы правительства по улучшению качества жизни граждан», — добавил Мындра.
Рекордные доходы Дорожного фонда в 2025 году.
По словам чиновника, в 2025 году Дорожный фонд достиг рекордного уровня — более 2,6 млрд леев, что является наибольшим показателем в истории страны.
«В этом году Фонд превышает показатели прошлых лет — 2,6 миллиарда леев, предназначенные исключительно для национальных дорог», — отметил Мындра.
В первой половине 2025 года было освоено более миллиарда леев на ремонт и обслуживание дорожной сети.
«Из общей суммы 2,6 миллиарда — 1,2 миллиарда будет инвестировано в модернизацию около 260 км региональных дорог, ведь инфраструктура — вода, канализация, дороги, школы, детсады — это не роскошь, а базовая необходимость, которую государство обязано обеспечивать постоянно», — подчеркнул Мындра.
Эксперты рекомендуют постоянно увеличивать объём Дорожного фонда и проводить регулярное техническое обслуживание для продления срока службы дорог.
«Фонд должен расти стабильно, чтобы поддерживать жизненный цикл дорог до 20 лет. Периодическое обслуживание — ключ к эффективности», — заявил Виталий Рапча, директор программы Expert-Grup.
Генеральный директор Национального управления дорог Сергей Бежан предложил перейти от ежегодного бюджетного планирования к многолетнему — синхронизированному с политическими циклами, чтобы обеспечить прогнозируемость для государства и бизнеса.
«Идеально, если бы при вступлении в должность нового правительства и парламента планирование велось на срок мандата — четыре года. Тогда есть чёткое понимание как для государства, так и для предпринимателей, которые хотят инвестировать в инфраструктуру», — пояснил Бежан.
В настоящее время Национальное управление дорог выполняет 76 контрактов на ремонт, 13 на капитальное строительство и 7 проектов, финансируемых из внешних источников.
Первый участок автомагистрали и подготовка к зиме.
В 2026 году будет сдан в эксплуатацию первый участок автомагистрали длиной 400 метров в Унгенах — для соединения моста через Прут с национальной сетью дорог.
«В следующем году будет готов первый участок в 400 метров, соединяющий мост через Прут в районе Унген. Сейчас идёт строительство, а технико-экономическое обоснование автомагистрали Унгены-Кишинёв-Одесса будет завершено в следующем году. После этого мы готовы приступить к реализации проекта», — заявил Николай Мындра.
Что касается подготовки к зиме, Национальное управление дорог сообщает о наличии 15 тысяч тонн соли и 20 тысяч тонн противогололёдных материалов.
«С учётом остатков с прошлого года, у нас сейчас более 15 тысяч тонн соли и свыше 20 тысяч тонн песчано-соляной смеси. У нас 460 единиц техники, принадлежащих 11 госпредприятиям и одной частной компании, обеспечивающим обслуживание дорог в холодный период. В ближайшие недели закупим дополнительные запасы соли и реагентов, а новому правительству представим проект зимней стратегии обслуживания», — сообщил Сергей Бежан.
