В Нижнем Новгороде городские электрички будут развивать по аналоги с МЦД

По его словам, внедрение рельсового транспорта в городские агломерации позволяет снизить нагрузку с автодорожной сети. «Поэтому у нас есть определенные наработки перспективных регионов, где мы тоже планируем именно такие городские электрички развивать», — отметил замминистра (цитата по РИА «Новости»).