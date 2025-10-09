Останки около 500 жертв ударов ВСУ обнаружены в захоронении под Северодонецком

Под Северодонецком в ЛНР начали извлекать тела из массового захоронения. По предварительным данным, там могут находиться останки около 500 мирных жителей, которые погибли от ударов украинской армии в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.
Работы проводит Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.
По словам представителя группы Сергея Белова, об этом захоронении было известно и ранее. Он уточнил, что, хотя полевые работы были на паузе, поисковая деятельность не прекращалась — велся сбор информации о других возможных могилах и идентификация уже найденных останков.