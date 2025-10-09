В Самарской области обновили участки трассы Подъем-Михайловка — Алексеевка

Три участка трассы Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка общей протяженностью более 35 км отремонтировали в Самарской области в 2025 году в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Так, специалисты обновили 17-километровый участок трассы между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Богдановка. Также в Подъем-Михайловке привели в порядок дорожное полотно и смонтировали опоры освещения на улице Сухова. Помимо этого, работы провели на участке трассы между селами Богдановка и Ореховка. Его длина — 14,4 км. На проезжей части также заменили асфальт, нанесли разметку и установили знаки. Помимо этого, в нормативное состояние был приведен мост через реку Черновку.
В общей сложности с 2021 года отремонтировали 65 км автодороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Эта трасса проходит по территории Волжского, Алексеевского и Нефтегорского районов и связывает их с Самарой. За сутки по ней проезжает свыше 1000 автомобилей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.