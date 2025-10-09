В Самарской области обновили участки трассы Подъем-Михайловка — Алексеевка

Так, специалисты обновили 17-километровый участок трассы между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Богдановка. Также в Подъем-Михайловке привели в порядок дорожное полотно и смонтировали опоры освещения на улице Сухова. Помимо этого, работы провели на участке трассы между селами Богдановка и Ореховка. Его длина — 14,4 км. На проезжей части также заменили асфальт, нанесли разметку и установили знаки. Помимо этого, в нормативное состояние был приведен мост через реку Черновку.