Экс-главу Цимлянска заключили под домашний арест до декабря

Павла Разумовского подозревают в халатности во время исполнения служебных обязанностей. По версии следствия, его действия привели к проведению аукциона для содержания городских автомобильных дорог и тротуаров по заведомо завышенной стоимости. Ущерб местному бюджету составил более 2 млн рублей.