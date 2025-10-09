Экс-главу Цимлянска заключили под домашний арест до декабря

Цимлянский районный суд удовлетворил ходатайство следователя волгодонского городского отдела об избрании меры пресечения 8 октября.
«В отношении подозреваемого Разумовского Павла Ивановича избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, то есть до 5 декабря 2025 года включительно», — пишет источник.
Экс-чиновнику запретили выходить за пределы своего дома и общаться с определенными людьми. Постановление пока не вступило в законную силу.
Павла Разумовского подозревают в халатности во время исполнения служебных обязанностей. По версии следствия, его действия привели к проведению аукциона для содержания городских автомобильных дорог и тротуаров по заведомо завышенной стоимости. Ущерб местному бюджету составил более 2 млн рублей.