Экс-главу Цимлянска заключили под домашний арест до декабря

Ростовская область, 9 октября 2025, DON24.RU. Бывшего главу Цимлянска Павла Разумовского заключили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Цимлянский районный суд удовлетворил ходатайство следователя волгодонского городского отдела об избрании меры пресечения 8 октября.

«В отношении подозреваемого Разумовского Павла Ивановича избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, то есть до 5 декабря 2025 года включительно», — пишет источник.

Экс-чиновнику запретили выходить за пределы своего дома и общаться с определенными людьми. Постановление пока не вступило в законную силу.

Павла Разумовского подозревают в халатности во время исполнения служебных обязанностей. По версии следствия, его действия привели к проведению аукциона для содержания городских автомобильных дорог и тротуаров по заведомо завышенной стоимости. Ущерб местному бюджету составил более 2 млн рублей.