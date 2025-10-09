В одной из транспортных компаний таможенники изъяли экспресс-курьерское отправление, в котором были противогазы «ГП-5» и «ГП-7», а также сигналы химической тревоги (СХТ-40). Все это планировалось вывезти в Казахстан. При этом у подозреваемого не было необходимых документов для вывоза.
Самарские таможенники не дали вывезти из страны партию противогазов
Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело в отношении жителя Оренбурга. Мужчину подозревают в контрабанде товаров двойного назначения и боеприпасов.