Самарские таможенники не дали вывезти из страны партию противогазов

Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело в отношении жителя Оренбурга. Мужчину подозревают в контрабанде товаров двойного назначения и боеприпасов.

Источник: Пресс-служба Самарской таможни

В одной из транспортных компаний таможенники изъяли экспресс-курьерское отправление, в котором были противогазы «ГП-5» и «ГП-7», а также сигналы химической тревоги (СХТ-40). Все это планировалось вывезти в Казахстан. При этом у подозреваемого не было необходимых документов для вывоза.