Радиационную обстановку в Ростовской области проверил Роспотребнадзор

Результаты наблюдений за девять месяцев этого года показали, что вода хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствует нормам радиационной безопасности. Содержание радионуклидов в пищевой продукции местного производства не превышает установленных требований, а радиационные показатели в жилых и общественных зданиях находятся в пределах допустимых значений.