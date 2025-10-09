Ричмонд
Радиационную обстановку в Ростовской области проверил Роспотребнадзор

Уровень радиации в Ростовской области соответствует всем нормам.

Источник: Комсомольская правда

По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, радиационная обстановка в регионе остается стабильной.

Уровень естественного гамма-фона в регионе составляет 0,09−0,14 мкЗв/час, что не превышает средних многолетних значений. Контроль осуществляется на 55 административных территориях области, включая регулярные измерения в Ростове-на-Дону, зоне наблюдения Ростовской АЭС и приграничных территориях.

Результаты наблюдений за девять месяцев этого года показали, что вода хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствует нормам радиационной безопасности. Содержание радионуклидов в пищевой продукции местного производства не превышает установленных требований, а радиационные показатели в жилых и общественных зданиях находятся в пределах допустимых значений.

