В Киренском районе умер последний участник войны Николай Борисков

Юность Николая Георгиевича совпала с военным временем. Окончив семь классов, он занялся тяжелой работой: заготавливал дрова для отопления зданий, помогал вдовам погибших солдат и работал на полях. Позже он был призван на фронт, где участвовал в боевых действиях против японских войск и освобождал Китай.