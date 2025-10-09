Ричмонд
В Киренском районе умер последний участник войны Николай Борисков

Ветеран участвовал в боевых действиях против японских войск и освобождал Китай.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Печальное известие поступило из села Макарово Киренского района — 9 октября 2025 года ушел из жизни Николай Борисков, остававшийся единственным в районе участником Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

— Военную выправку и дисциплину он сохранил на протяжении всей жизни, — подчеркнул глава региона. — В его сердце всегда жила любовь к родным и земле, которую он самоотверженно защищал.

Юность Николая Георгиевича совпала с военным временем. Окончив семь классов, он занялся тяжелой работой: заготавливал дрова для отопления зданий, помогал вдовам погибших солдат и работал на полях. Позже он был призван на фронт, где участвовал в боевых действиях против японских войск и освобождал Китай.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Владислав Ярыгин из Казачинско-Ленского района погиб в зоне СВО.