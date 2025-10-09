В Киренском районе умер последний участник войны Николай Борисков

Печальное известие поступило из села Макарово Киренского района — 9 октября 2025 года ушел из жизни Николай Борисков, остававшийся единственным в районе участником Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
— Военную выправку и дисциплину он сохранил на протяжении всей жизни, — подчеркнул глава региона. — В его сердце всегда жила любовь к родным и земле, которую он самоотверженно защищал.
Юность Николая Георгиевича совпала с военным временем. Окончив семь классов, он занялся тяжелой работой: заготавливал дрова для отопления зданий, помогал вдовам погибших солдат и работал на полях. Позже он был призван на фронт, где участвовал в боевых действиях против японских войск и освобождал Китай.
