«Остановилось сердце и возникла асфиксия». Под Лиозно 677 поросят погибли из-за неисправности системы климат-контроля

В прокуратуре Витебской области назвали обвиняемого в гибели 677 поросят на предприятии под Лиозно.
Было установлено, что ответственным за тепловое хозяйство и электрохозяйство на предприятии является главный инженер. Ему было известно, что монитор коммуникатора не отображает данные о работе системы климат-контроля, и он же был единственным работником на всей свиноферме, кому на мобильный телефон приходили сигналы тревоги о сбоях.
А тот раз на электронную почту фигуранту неоднократно приходили уведомления о повышении температуры в секторе репродуктора, но он не предпринял никаких мер, чтобы снизить градус. Хотя мог даже удаленно управлять системой климат-контроля через мобильный телефон. Из-за халатности должностного лица почти семь сотен поросят задохнулись в репродукторе.
— Произошел падеж свыше 670 поросят, у которых остановилось сердце и возникла асфиксия из-за отека легких от недостатка кислорода, — сообщили в прокуратуре.
Халатность главного инженера нанесла предприятию ущерб в размере 152 тысяч белорусских рублей.
Дело о служебной халатности, повлекшей ущерб в особо крупном размере (ч.1 ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси) направлено в суд. Обвиняемый до суда находится под подпиской о невыезде.
