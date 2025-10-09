«Остановилось сердце и возникла асфиксия». Под Лиозно 677 поросят погибли из-за неисправности системы климат-контроля

Было установлено, что ответственным за тепловое хозяйство и электрохозяйство на предприятии является главный инженер. Ему было известно, что монитор коммуникатора не отображает данные о работе системы климат-контроля, и он же был единственным работником на всей свиноферме, кому на мобильный телефон приходили сигналы тревоги о сбоях.