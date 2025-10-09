В Сочи построят детский сад на 175 мест

Современный детский сад, рассчитанный на 175 воспитанников, построят на улице Ленина в Адлерском районе Сочи Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
В планах до конца 2025 года — завершить все основные строительные работы. Затем учреждение начнут оснащать мебелью и необходимым оборудованием. Помимо этого, там предусмотрено организовать игровые площадки для малышей.
Отмечается, что сейчас готовность здания достигает 65%. Открыть новый детский сад намерены в следующем году.
«Каждый новый социальный объект — это шаг к более комфортной жизни в нашем городе. Работаем над этим системно. Вместе строим будущее Сочи для наших детей», — подчеркнул глава Сочи Андрей Прошунин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.