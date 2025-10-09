В Псковской области отремонтируют дорогу Порхов — Дно

Ремонт автомобильной дороги Порхов — Дно в Псковской области начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Специалисты обновят более 12 километров проезжей части. Они заменят водопропускные трубы, асфальт, приведут в порядок обочины и укрепят их. Также планируется отремонтировать автобусные остановки. В конце нанесут разметку.
«Обновление дорожного покрытия на данном участке не только повысит безопасность дорожного движения и комфорт для водителей, но и существенно улучшит транспортную доступность между городами Порхов и Дно», — добавили в управлении.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.