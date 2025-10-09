Житель Чувашии, попытавшийся совершить поджог на ж/д, явился с повинной

«В мае 2025 года злоумышленники, представившись сотрудниками Почты России, правоохранительных органов и Центробанка, убедили жителя села Комсомольское оформить займы и перевести 100 тысяч рублей на “безопасный счет”. В дальнейшем под угрозой уголовного преследования якобы за помощь мошенникам потерпевший был принужден к совершению поджога электроподстанции железной дороги в городе Канаш. При этом для приготовления зажигательной смеси и приобретения компонентов ему были переведены деньги», — говорится в сообщении.