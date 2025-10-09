Житель Чувашии, попытавшийся совершить поджог на ж/д, явился с повинной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт — РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Чувашии явился с повинной после неудачной попытки поджога на железной дороге, на которую он пошел после общения с телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Установлено, что 19-летний подозреваемый подвергся дистанционному мошенничеству и вербовке, организованными украинскими спецслужбами, для последующего совершения террористического акта.
«В мае 2025 года злоумышленники, представившись сотрудниками Почты России, правоохранительных органов и Центробанка, убедили жителя села Комсомольское оформить займы и перевести 100 тысяч рублей на “безопасный счет”. В дальнейшем под угрозой уголовного преследования якобы за помощь мошенникам потерпевший был принужден к совершению поджога электроподстанции железной дороги в городе Канаш. При этом для приготовления зажигательной смеси и приобретения компонентов ему были переведены деньги», — говорится в сообщении.
По независящим от юноши обстоятельствам возгорание подстанции не произошло.
«Понимая, что под воздействием украинских спецслужб совершил попытку поджога социально значимого объекта, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной», — отмечается в сообщении.
Возбуждено дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Подчеркивается, что явка юноши с повинной может являться основанием для освобождения от уголовной ответственности.