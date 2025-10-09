Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство рассказало об эксперименте по режиму для самозанятых

Правительство ответило на вопрос о возможных изменениях для самозанятых.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года, рассказали в пресс-службе правительства.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019-го и завершится в 2028 году», — заявили в кабмине.

В пресс-службе пояснили, что в этот период условия налогообложения будут прежними.

В конце сентября министр экономического развития Максим Решетников также заявил, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028-го не предусмотрено.

В то же время глава ведомства раскритиковал работодателей, которые пытаются использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых, Минтруд и Роструд готовят меры для решения этой проблемы.