Правительство рассказало об эксперименте по режиму для самозанятых

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года, рассказали в пресс-службе правительства.
«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019-го и завершится в 2028 году», — заявили в кабмине.
В пресс-службе пояснили, что в этот период условия налогообложения будут прежними.
В конце сентября министр экономического развития Максим Решетников также заявил, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028-го не предусмотрено.