Умер основатель первой телестудии Нижнекамска Виталий Мамонтов

На 70-м году жизни скончался Виталий Мамонтов. Мужчина стоял у истоков создания Ведомственной телевизионной студии Нижнекамска. Он оставил яркий след в истории медиапространства города.
Виталий Мамонтов был не просто директором, но и идейным вдохновителем ВТС, основанной в 1991 году как дочернее предприятие «Нижнекамскнефтехима». Благодаря усилиям покойного студия быстро превратилась в современный медиацентр, оснащенный передовым оборудованием. Это позволило организации выйти на новый уровень, включая организацию прямых трансляций матчей Континентальной хоккейной лиги.
В результате реорганизации ВТС стала ООО «Нефтехим Медиа», объединив все медиаактивы головной компании. Однако в 2022 году холдинг прекратил свою деятельность.
Прощание с Виталием Мамонтовым пройдет 10 октября в 09:30 в храме на улице Мурадьяна, где соберутся все, кто знал и уважал этого выдающегося человека. «КП-Казань» выражает глубокие соболезнования родным и близким Мамонтова.