Умер основатель первой телестудии Нижнекамска Виталий Мамонтов

Виталий Мамонтов был не просто директором, но и идейным вдохновителем ВТС, основанной в 1991 году как дочернее предприятие «Нижнекамскнефтехима». Благодаря усилиям покойного студия быстро превратилась в современный медиацентр, оснащенный передовым оборудованием. Это позволило организации выйти на новый уровень, включая организацию прямых трансляций матчей Континентальной хоккейной лиги.