Генпрокуратура: свыше 320 беглых хотят вернуться в Беларусь

В Генеральной прокуратуре сообщили, что более 320 беглых оппозиционеров хотят вернуться в Беларусь, пишет РИА Новости.
По словам замглавы Генпрокуратуры Алексея Стука, комиссией по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений было рассмотрено около 320 обращений от белорусов, выехавших из страны после президентских выборов 2020 года. Теперь беглые хотят вернуться в Беларусь, и уже 30 человек сделали это с помощью комиссии по возвращению.
— К настоящему моменту комиссией рассмотрено 323 обращения, — сказал заместитель генпрокурора.
Стук уточнил, что, по существу, комиссия рассмотрела 70 обращений, так как не все из поданных соответствовали необходимым требованиям и содержали все сведения. Но еще он заметил, что если подается не полный пакет документов, то это не означает сразу отрицательный ответ и прекращение переписки. Наоборот, со стороны комиссии предлагается представить более полные сведения, уточнить данные.
— С учетом этого рассмотрено 70 обращений. Это позволило 30 гражданам уже вернуться в Беларусь из-за границы, — сказал Стук.
Кроме того, комиссия по возвращению белорусов рассматривает обращения уклонистов от службы.