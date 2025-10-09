В Иркутской области изъяли 636 кг некачественного мяса

В Иркутской области подвели итоги контроля за качеством мясной продукции за девять месяцев 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, специалисты провели лабораторный анализ 1081 пробы мяса и мясных изделий по различным показателям безопасности.