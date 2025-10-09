Ричмонд
В Иркутской области изъяли 636 кг некачественного мяса

Эксперты рекомендуют приобретать мясные продукты только в специализированных торговых точках.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области подвели итоги контроля за качеством мясной продукции за девять месяцев 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, специалисты провели лабораторный анализ 1081 пробы мяса и мясных изделий по различным показателям безопасности.

Результаты проверки показали, что часть продукции не соответствует установленным нормативам. Так, 4,9% образцов имели нарушения по микробиологическим показателям, а 4,4% не прошли проверку по физико-химическим параметрам. Особую озабоченность вызывает содержание антибиотиков — превышение допустимых норм выявлено в 6,4% исследованных проб.

— Было забраковано 17 партий мясной продукции общим весом более 636 килограммов, — сообщили в надзорном ведомстве. — К предприятиям, допустившим нарушения, применены меры административного воздействия.

Эксперты рекомендуют потребителям приобретать мясные продукты только в специализированных торговых точках, обращая особое внимание на состав продукции, дату изготовления, сроки годности и условия хранения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сурки могут быть переносчиками бубонной чумы в Бурятии.