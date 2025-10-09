В школах Новосибирской области стало меньше кадровых вакансий

В Новосибирской области снизился кадровый дефицит в школах, увеличился охват детей дополнительным образованием и развивается молодёжная инфраструктура. Эти итоги подвели на заседании отраслевого комитета по нацпроекту «Молодёжь и дети» под председательством заместителя губернатора Валентины Дудниковой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Заместитель губернатора Валентина Дудникова отметила, что нацпроект охватывает ключевые направления воспитания и развития молодёжи — от профориентации до патриотических программ и волонтёрства.
— Реализация такого значимого нацпроекта охватывает практически все сферы деятельности детей и молодежи, решает образовательные, воспитательные и инфраструктурные задачи. Молодое поколение вовлекается в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, профессиональное развитие, воспитание духовно-нравственных ценностей, добровольческую и волонтерскую деятельность, — подчеркнула Валентина Дудникова.
По данным регионального министерства образования, доля вакансий в школах снизилась до менее чем 4%. Сейчас в образовательных учреждениях области работает около 26 тысяч педагогов. Также увеличился охват детей дополнительным образованием — более 76% школьников посещают кружки и секции.