В школах Новосибирской области стало меньше кадровых вакансий

По данным регионального министерства образования, доля вакансий в школах снизилась до менее чем 4%. Сейчас в образовательных учреждениях области работает около 26 тысяч педагогов. Также увеличился охват детей дополнительным образованием — более 76% школьников посещают кружки и секции.