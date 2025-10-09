Более 3 тысяч растений высадят в Саду российско-японской дружбы в Сочи

Территорию Сада российско-японской дружбы в Сочи Краснодарского края озеленят по нацпроекту «Экологическое благополучие». Там высадят свыше 3 тыс. растений, сообщили в администрации города.
Работы проведут на территории площадью 1,2 тыс. кв. м. На ней появятся молодые сосны, тис ягодный, хоста, щитовник, ячмень гривастый и другие культуры.
«Этот живописный уголок был создан в 1980-х годах известным сочинским ландшафтным архитектором Сергеем Венчаговым и является ярким примером авторского сочинского стиля озеленения, для которого характерно гармоничное сочетание инертных материалов, многолетних растений и сезонных цветов. Обновим инфраструктуру, при этом обязательно сохраним авторский замысел и колорит исторического сквера», — отметил глава города Андрей Прошунин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.