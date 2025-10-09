В Войсковицкой школе № 1 в Ленобласти открыли агротехнологический класс

В день открытия нового класса ребят познакомили с основными направлениями работы — биотехнологией, генной инженерией и даже использованием дронов и роботов в сельском хозяйстве. Так, школьники узнали о птицеводстве, научились определять качество яиц, а еще им рассказали о стоматологии для лошадей.