В Войсковицкой школе № 1 в Ленобласти открыли агротехнологический класс

Еще один агротехнологический класс открыли на базе Войсковицкой средней школы № 1 в Гатчинском районе для достижения целей и задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в «Агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области».
Среди партнеров этого проекта — Санкт-Петербургский государственный аграрный вуз, университет ветеринарной медицины и племенная птицефабрика «Войсковицы». Ученики агротехнологических классов получат углубленные знания в сфере птицеводства и освоят первую рабочую профессию. Помимо теории, юных агротехников ждет практика под руководством специалистов.
В день открытия нового класса ребят познакомили с основными направлениями работы — биотехнологией, генной инженерией и даже использованием дронов и роботов в сельском хозяйстве. Так, школьники узнали о птицеводстве, научились определять качество яиц, а еще им рассказали о стоматологии для лошадей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.