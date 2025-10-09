В Грайворонской больнице Белгородской области прошел День беременных

Мероприятие в честь Дня беременных прошло в Грайворонской центральной районной больнице Белгородской области, что отвечает задачам национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Грайворонского округа.
Например, заведующая акушерско-гинекологическим отделением больницы Ирина Крылова рассказала будущим родителям о действующих программах поддержки. Помимо этого, участники события узнали о финансовой помощи беременным и семьям с детьми. Им подробно объяснили, как подать необходимые документы и какие критерии нужно учитывать для получения выплат. А особое внимание специалисты уделили вопросу оформления свидетельства о рождении.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.