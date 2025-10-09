Ричмонд
В Нижнем Новгороде простились с шеф-поваром Олегом Колисниченко

В Казанской церкви 9 октября прошла церемония прощания с известным шеф-поваром Олегом Колисниченко, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Перед отпеванием у входа в церковь на Зеленском съезде выстроилась большая очередь. Проводить кулинара в последний путь пришли его близкие, друзья, коллеги и жители города. Среди присутствовавших были сотрудники ресторанов Pinci и «Москва-Стамбул», где Олег работал бренд-шефом. Люди приносили цветы и венки, делились воспоминаниями об усопшем.

Напомним, один из лучших поваров России Олег Колисниченко скончался в 37 лет после инсульта, который произошёл прямо на рабочем месте. Врачи диагностировали тромб в сонной артерии и провели экстренную операцию. Однако позже у пациента развился отёк мозга. Несмотря на повторное хирургическое вмешательство, спасти его не удалось — он умер через четыре дня после госпитализации.

Ранее коллеги и близкие шеф-повара высказались о его неожиданной смерти. Также с Олегом трогательно попрощалась вдова Мария Колисниченко, опубликовав комментарий в социальных сетях.