В Нижнем Новгороде простились с шеф-поваром Олегом Колисниченко

Напомним, один из лучших поваров России Олег Колисниченко скончался в 37 лет после инсульта, который произошёл прямо на рабочем месте. Врачи диагностировали тромб в сонной артерии и провели экстренную операцию. Однако позже у пациента развился отёк мозга. Несмотря на повторное хирургическое вмешательство, спасти его не удалось — он умер через четыре дня после госпитализации.