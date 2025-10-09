Ричмонд
В Бахчисарайском районе Крыма реконструируют мост через реку Альму

Специалисты укрепили опоры переправы и демонтировали изношенные элементы.

Мост через реку Альму в Бахчисарайском районе Республики Крым реконструируют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сооружение находится на автодороге Тополи — Севастьяновка, сообщили в министерстве транспорта региона.

Специалисты уже укрепили опоры переправы и демонтировали изношенные элементы. Сейчас они занимаются усилением несущих конструкций — уже смонтированы балки двух пролетных строений. Параллельно мастера занимаются расширением подходов к мосту, где позже уложат новый асфальт. Помимо этого, по проекту на объекте установят барьерное ограждение. Отметим, что открыть отремонтированную переправу планируют в 2026 году.

В особенности работы важны для комфорта жителей сел Тополи, Севастьяновка и других близлежащих населенных пунктов. По этой трассе проходит маршрут к социальным объектам — школам, больницам, административным учреждениям.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.