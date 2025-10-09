В Бахчисарайском районе Крыма реконструируют мост через реку Альму

Специалисты уже укрепили опоры переправы и демонтировали изношенные элементы. Сейчас они занимаются усилением несущих конструкций — уже смонтированы балки двух пролетных строений. Параллельно мастера занимаются расширением подходов к мосту, где позже уложат новый асфальт. Помимо этого, по проекту на объекте установят барьерное ограждение. Отметим, что открыть отремонтированную переправу планируют в 2026 году.