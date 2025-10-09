Секта, браконьеры или медведи? Названы все версии пропажи семьи Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, бесследно пропавших на Кутурчинском белогорье. Днем 28 сентября супруги Сергей и Ирина выдвинулись к скале Буратинка вместе с пятилетней дочерью Ариной, а после — бесследно исчезли. Только спустя 12 дней удалось обнаружить уже остывшую зацепку — сигнал сотового телефон Сергея, зарегистрированный в сети в день пропажи. Вместе с экс-следователем Федором Глушковым редакция krsk.aif.ru разобрала версии исчезновения семьи Усольцевых.
Версии очевидные: заблудились или стали жертвами хищников.
На сегодняшний день основная версия — семья сбилась с пути из-за непогоды и тумана и заблудилась в тайге. Как рассказал опытный инструктор Александр Обедин, сам путь до Буратинки и окрестности довольно исхожены, все тропы промаркированы, и даже сбившись с маршрута, можно на него вернуться, просто забравшись на возвышенность.
Доподлинно неизвестно, есть ли у семейства источник огня, но в машине, оставленной на окраине поселка Кутурчин, нашли упаковку спичек, где не хватает одного коробка. Как рассказал инструктор по выживанию в лесу Георгий Федоров, шансы выжить в тайге значительно повышаются, если есть возможность согреться — при наличии источника пламени в тайге можно выжить неделю и даже больше. Однако поисковики не смогли разглядеть с тепловизоров источники тепла. Нашли только двух медведей и стаю волков.
По одной из версий, выдвинутых СК, Усольцевы могли увидеть хищника и попытаться сбежать, что привело к несчастному случаю. Инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин рассказал, что сейчас косолапые хищники готовятся к спячке и в нынешний период мясом не питаются, кроме того, медведи не нападают на группы людей. Редким исключением может стать медведь-подранок, для которого найти пропитание летом было большой проблемой.
Непосредственных следов хищников на местности поисковики не обнаружили, по крайней мере, об этом не сообщали.
Версии невероятные: криминал, сектанты, побег.
Самая невероятная версия была озвучена экспертом-криминалистом Михаилом Игнатовым (работал в РУОП Москвы в 1995—2004 годах). Он предположил, что семью могла похитить религиозная секта. Единственное объединение, которое официально признали сектой находится южнее места исчезновения — в Курагинском районе. Это нашумевшая община «Город Солнца», адепты которой называют себя виссарионовцами (Виссарион, он же Сергей Тороп — основатель общины — ред.). От Кутурчинского хребта до границы районов по прямой всего каких-то 26 км по непроходимой тайге.
Другой версией Игнатов назвал убийство браконьерами. Криминалист предположил, что один из членов семьи мог стать свидетелем отстрела краснокнижного зверя, или же случайно угодить под пулю.
Третьей выдвинутой версией стал побег. Правда, непонятно, кем спланированный, а главное — куда. Пока лишь известно о планах Ирины Усольцевой о поездке в ближнее зарубежье, которую она запланировала на начало октября.
Отметим, что красноярский СК исключил все криминальные версии исчезновения семьи.
Холодный взгляд следователя.
По словам экс-следователя и криминального адвоката Федора Глушкова, при подобных происшествиях собирается следственно-оперативной группы, которая выдвигает все возможные версии. В том числе и убийство. Все версии отрабатываются параллельно друг другу.
«Выделяют основную версию и отрабатывают все направления сразу: были ли враги у членов семьи, были ли связи с условными виссарионовцами и так далее. Опрашивается весь близкий круг, все свидетели. Что же касается поисков на земле, очевидно, семья с маленьким ребенком не может уйти дальше 20 км от начальной точки. Даже, если бы напал условный медведь, были бы следы, трупы — их бы наверняка нашли. Ничего этого не обнаружено», — объясняет Федор Глушков.
9 октября поисковики смогли отследить сигнал сотового телефона Сергея Усольцева. Он оказался совершенно в другой стороне — за поселком Кутурчин, где поисков не вели. Волонтеры бросили все силы в новый квадрат, но и там никаких следов не обнаружили. Как утверждает Федор Глушков, это очень слабая зацепка — все дело в принципах работы базовых станций (вышек сотовой связи).
«Когда телефон выходит на связь, он привязывается к ближайшей базовой станции, но бывает, что станции перегружены, и телефон привязывается к другой станции. Логично, что базовая станция находится у населенного пункта, в лесу их никто не ставит, но это вовсе не значит, что пропавший находился непосредственно в том квадрате. На суде по уголовным делам это считается косвенным, несущественным доказательством. Что значит поймал сигнал: скорее всего, на телефон пришел входящий звонок или сообщение, которое абонент мог и не получить. Стопроцентно их номера уже пробили, если им никто не звонил или они не звонили, то это было просто техническое соединение с базовой станцией», — прокомментировал Федор Глушков.
Если бы Усольцевы кому-нибудь пытались дозвониться, это тоже стало бы известно следователям — все данные хранятся у операторов.
В практике следственной работы, как рассказывает Федор Глушков, найти тело в лесу без показаний подозреваемого практически невозможно. Зона поисков слишком большая. Может случится и так, что тело обнаружит случайный грибник, тогда расследование ведется от тела, а не от преступления.
В случае исчезновения Усольцевых, поиски усложняются тем, что приступили к ним только на третий день пропажи семьи. Собаки с кинологами в этом случае практически бесполезны.
Имеет значение время сохранения запаховых следов — они хранятся в воздухе считанные часы. Собака должна привязаться к каким-то предметам, к следам, и уже дальше, в течение какого-то времени, она может выстроить какой-то маршрут движения. Именно поэтому кинологи приезжают на место со следственно-оперативной группой в первые часы после совершения преступления. Потому что спустя сутки запаха уже не останется.