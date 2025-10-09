Секта, браконьеры или медведи? Названы все версии пропажи семьи Усольцевых

«Когда телефон выходит на связь, он привязывается к ближайшей базовой станции, но бывает, что станции перегружены, и телефон привязывается к другой станции. Логично, что базовая станция находится у населенного пункта, в лесу их никто не ставит, но это вовсе не значит, что пропавший находился непосредственно в том квадрате. На суде по уголовным делам это считается косвенным, несущественным доказательством. Что значит поймал сигнал: скорее всего, на телефон пришел входящий звонок или сообщение, которое абонент мог и не получить. Стопроцентно их номера уже пробили, если им никто не звонил или они не звонили, то это было просто техническое соединение с базовой станцией», — прокомментировал Федор Глушков.