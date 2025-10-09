В Новосибирске открылась выставка о завершении Второй мировой войны

Мультимедийная выставка «Дальневосточный финал. От войны к миру» о завершающем этапе Второй мировой войны и участии Советского Союза в войне с Японией открылась в историческом парке «Россия — Моя история» в Новосибирске. Сохранение исторической памяти входит в число целей и задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в областной администрации губернатора и правительства региона.
Среди экспонатов — рассекреченные документы и редкие фотографии, связанные с историей событий августа-сентября 1945 года. Это в том числе телеграммы Вячеслава Молотова, соглашения по вопросам Дальнего Востока, акты о капитуляции Японии и многое другое.
Кроме того, для гостей выставки организуют интерактивные игры, викторины, приложения и анимацию. Через такой современный формат они смогут познакомиться с важными историческими событиями. Например, с Токийским и Хабаровским процессами, военными операциями, которые привели к разгрому Квантунской армии, освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.
«Эта выставка говорит с нами языком фактов, фотографий и документов, но за каждым из них — судьбы людей, принесших мир на Дальний Восток. Сегодня, через восемь десятилетий после окончания войны с Японией, мы вновь осознаем, как важно сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. Современные мультимедийные технологии позволяют сделать это живо, увлекательно и по-настоящему доступно каждому», — подчеркнула министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.