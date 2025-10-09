В Новосибирске открылась выставка о завершении Второй мировой войны

«Эта выставка говорит с нами языком фактов, фотографий и документов, но за каждым из них — судьбы людей, принесших мир на Дальний Восток. Сегодня, через восемь десятилетий после окончания войны с Японией, мы вновь осознаем, как важно сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. Современные мультимедийные технологии позволяют сделать это живо, увлекательно и по-настоящему доступно каждому», — подчеркнула министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.