Главным врачом РКБ Татарстана стал экс-главврач РКИБ Марат Гатауллин

«Я бесконечно рада вас видеть. Я хочу вам сказать слова глубочайшей благодарности за ваш труд, за вашу работу. Мы с вами вместе работаем уже очень давно. Для многих из вас я — человек уже знакомый, и многих из вас я тоже знаю. Я вас благодарю за работу, за отношение к работе. Я понимаю тот объем работы, который мы выставляем перед вами в связи с участием Российской Федерации в специальной военной операции. Я благодарю вашу госпитальную базу, всех коллег, которые выхаживают сложнейших, с точки зрения состояния здоровья и физического, и психического, пациентов-участников спецоперации. Говорю это, как председатель республиканской межведомственной комисии по вопросам поддержки участников СВО. Я благодарю всех врачей Республиканской клинической больницы, кто сегодня выполняет свой долг в зоне проведения специальной военной операции, тех кто выезжает туда», — сказала Лейла Фазлеева, выступая перед коллективом РКБ.