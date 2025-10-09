Главным врачом РКБ Татарстана стал экс-главврач РКИБ Марат Гатауллин

«Я бесконечно рада вас видеть. Я хочу вам сказать слова глубочайшей благодарности за ваш труд, за вашу работу. Мы с вами вместе работаем уже очень давно. Для многих из вас я — человек уже знакомый, и многих из вас я тоже знаю. Я вас благодарю за работу, за отношение к работе. Я понимаю тот объем работы, который мы выставляем перед вами в связи с участием Российской Федерации в специальной военной операции. Я благодарю вашу госпитальную базу, всех коллег, которые выхаживают сложнейших, с точки зрения состояния здоровья и физического, и психического, пациентов-участников спецоперации. Говорю это, как председатель республиканской межведомственной комисии по вопросам поддержки участников СВО. Я благодарю всех врачей Республиканской клинической больницы, кто сегодня выполняет свой долг в зоне проведения специальной военной операции, тех кто выезжает туда», — сказала Лейла Фазлеева, выступая перед коллективом РКБ.
Марат Гатауллин родился 15 декабря 1980 года. В 2003 году окончил педиатрический факультет Казанского государственного медицинского университета.
С ноября 2014 года он руководил Республиканской клинической инфекционной больницей имени проф. А. Ф. Агафонова.
Бывший главный врач больницы Рафаэль Шавалиев покинул свой пост 17 апреля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пригласил его на должность директора Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России.
Исполняющим обязанности главного врача РКБ был назначен Айдар Багаутдинов. С 2018 года он занимал должность заместителя главного врача РКБ по поликлинической работе.