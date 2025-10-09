БФУ имени Иммануила Канта вошёл в тройку самых «зелёных» вузов России

Проект направлен на развитие устойчивого подхода к управлению университетами, внедрение технологий энергосбережения и рационального использования ресурсов. Его цель — сформировать у студентов и сотрудников экологическое мышление и повысить уровень осознанного отношения к природе.
Как отметили эксперты рейтинга, в БФУ им. И. Канта последовательно реализуются мероприятия по энергоэффективности и ресурсосбережению, налажена система раздельного сбора отходов, проводятся экопросветительские акции и образовательные программы.
Важное внимание уделяется экологическому компоненту в учебных курсах — студенты изучают принципы устойчивого развития, технологии переработки и современные подходы к «зелёной экономике».
Кроме того, университет активно внедряет ответственные закупки и проекты по снижению углеродного следа, формируя внутреннюю культуру рационального потребления.
По словам представителей БФУ, признание в числе лидеров «зелёного» рейтинга — это не только показатель системной работы в области экологии, но и стимул для дальнейшего развития экологически ответственного университета европейского уровня.