Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БФУ имени Иммануила Канта вошёл в тройку самых «зелёных» вузов России

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта занял третье место в рейтинге «зелёных» вузов России, который оценивает эффективность внедрения экологических практик и уровень экологической культуры в образовательных учреждениях страны.

Источник: БФУ им. И. Канта

Проект направлен на развитие устойчивого подхода к управлению университетами, внедрение технологий энергосбережения и рационального использования ресурсов. Его цель — сформировать у студентов и сотрудников экологическое мышление и повысить уровень осознанного отношения к природе.

Как отметили эксперты рейтинга, в БФУ им. И. Канта последовательно реализуются мероприятия по энергоэффективности и ресурсосбережению, налажена система раздельного сбора отходов, проводятся экопросветительские акции и образовательные программы.

Важное внимание уделяется экологическому компоненту в учебных курсах — студенты изучают принципы устойчивого развития, технологии переработки и современные подходы к «зелёной экономике».

Кроме того, университет активно внедряет ответственные закупки и проекты по снижению углеродного следа, формируя внутреннюю культуру рационального потребления.

По словам представителей БФУ, признание в числе лидеров «зелёного» рейтинга — это не только показатель системной работы в области экологии, но и стимул для дальнейшего развития экологически ответственного университета европейского уровня.