В Омске за 76 млн поставят на Фрунзенском мосту камеры, распознающие лица

Завершить оснащение нужно до 31 октября 2026 года. Победитель аукциона, ставший подрядчиком, должен будет обеспечить круглосуточное видеонаблюдение, охранную сигнализацию, освещение и систему оповещения на мосту. Это позволит своевременно выявлять и предотвращать попытки вандализма и диверсий.