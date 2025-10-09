Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за 76 млн поставят на Фрунзенском мосту камеры, распознающие лица

Об этом на портале госзакупок появился электронный аукцион.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска объявила электронный аукцион на оснащение Фрунзенского моста через Омь инженерно-техническими системами безопасности. Общая стоимость контракта запланирована в 76,04 миллиона рублей.

Завершить оснащение нужно до 31 октября 2026 года. Победитель аукциона, ставший подрядчиком, должен будет обеспечить круглосуточное видеонаблюдение, охранную сигнализацию, освещение и систему оповещения на мосту. Это позволит своевременно выявлять и предотвращать попытки вандализма и диверсий.

Также там требуется установка оборудования, которое будет передавать видеоданные в единый пункт управления на улице 10 лет Октября, вне зависимости от погоды.

В рамках контракта оговорено, что не менее 40% стоимости работ нужно передать в субподряд предприятиям малого бизнеса или социально ориентированным НКО.

Ранее «КП Омск» сообщала, что мост имени 60 лет ВЛКСМ у телецентра отремонтируют раньше запланированного срока.