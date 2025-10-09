В Омске за 76 млн поставят на Фрунзенском мосту камеры, распознающие лица

Мэрия Омска объявила электронный аукцион на оснащение Фрунзенского моста через Омь инженерно-техническими системами безопасности. Общая стоимость контракта запланирована в 76,04 миллиона рублей.
Завершить оснащение нужно до 31 октября 2026 года. Победитель аукциона, ставший подрядчиком, должен будет обеспечить круглосуточное видеонаблюдение, охранную сигнализацию, освещение и систему оповещения на мосту. Это позволит своевременно выявлять и предотвращать попытки вандализма и диверсий.
Также там требуется установка оборудования, которое будет передавать видеоданные в единый пункт управления на улице 10 лет Октября, вне зависимости от погоды.
В рамках контракта оговорено, что не менее 40% стоимости работ нужно передать в субподряд предприятиям малого бизнеса или социально ориентированным НКО.
Ранее «КП Омск» сообщала, что мост имени 60 лет ВЛКСМ у телецентра отремонтируют раньше запланированного срока.