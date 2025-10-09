Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области региональные сервисы могут переехать в MAX

В Самарской области профильные ведомства и министерства могут переехать в другую соцсеть.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области все большей популярностью пользуется мессенджер «MAX». Правительство региона и губернатор уже создали страницы в новой социальной сети.

По информации от чиновников, региональные сервисы могут быть интегрированы в национальный мессенджер в ближайшем будущем. В качестве одного из первых проектов рассматривается создание чат-бота для владельцев «Карты жителя Самарской области». Этот бот направлен на расширение доступности сервиса.

Весной этого года бета-версия мессенджера была представлена на платформах для установки приложений. Основная цель запуска — предоставить пользователям бесплатное альтернативное пространство для общения.