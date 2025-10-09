В Самарской области региональные сервисы могут переехать в MAX

По информации от чиновников, региональные сервисы могут быть интегрированы в национальный мессенджер в ближайшем будущем. В качестве одного из первых проектов рассматривается создание чат-бота для владельцев «Карты жителя Самарской области». Этот бот направлен на расширение доступности сервиса.