В Самарской области региональные сервисы могут переехать в MAX

В Самарской области все большей популярностью пользуется мессенджер «MAX». Правительство региона и губернатор уже создали страницы в новой социальной сети.
По информации от чиновников, региональные сервисы могут быть интегрированы в национальный мессенджер в ближайшем будущем. В качестве одного из первых проектов рассматривается создание чат-бота для владельцев «Карты жителя Самарской области». Этот бот направлен на расширение доступности сервиса.
Весной этого года бета-версия мессенджера была представлена на платформах для установки приложений. Основная цель запуска — предоставить пользователям бесплатное альтернативное пространство для общения.