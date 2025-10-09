Ричмонд
Рассказываем, что известно о строительстве нового аэропорта Иркутска

Новый аэропорт Иркутска рассчитан на 10 миллионов пассажиров в год.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области планируется строительство нового аэропорта в пади Ключевой, который сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров ежегодно. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, этот проект станет крупнейшим инфраструктурным объектом региона в последние десятилетия.

— Главный инженер проекта подтвердил, что выбранная площадка в Ангарском городском округе идеально подходит для создания современного авиационного узла, — отметил губернатор Игорь Кобзев на совещании с участием более 50 экспертов различного профиля. Он уточнил, что в настоящее время ведутся предпроектные работы, которые должны завершиться в марте 2026 года.

Проектом предусмотрено строительство взлетно-посадочной полосы длиной 4200 метров, способной принимать воздушные суда всех типов. Инфраструктура аэропорта будет включать современный аэровокзал с телетрапами и предусмотрит возможность дальнейшего расширения, включая строительство второй ВПП.

Для транспортной доступности запланировано строительство новых автомобильных дорог и возможной железнодорожной ветки. Прорабатывается вопрос создания альтернативной трассы, которая напрямую соединит Иркутск с новым аэропортом. Начало строительства намечено на 2028 год в соответствии с поручением президента России. Работы включены в национальный проект «Эффективная транспортная система».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье собрали 7,8 тонн семян хвойных деревьев.