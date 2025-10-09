Рассказываем, что известно о строительстве нового аэропорта Иркутска

— Главный инженер проекта подтвердил, что выбранная площадка в Ангарском городском округе идеально подходит для создания современного авиационного узла, — отметил губернатор Игорь Кобзев на совещании с участием более 50 экспертов различного профиля. Он уточнил, что в настоящее время ведутся предпроектные работы, которые должны завершиться в марте 2026 года.