В Ростовской области энергетики перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Филиал «Россети Юг» — «Ростовэнерго» ввел особый режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом говорится в телеграм-канале энергетиков.
По данным штормового предупреждения, 9 и 10 октября в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывами ветра до 20 м/с.
К ликвидации возможных аварий на энергообъектах подготовились 237 ремонтных бригад компании. В режиме повышенной готовности находятся 1 416 специалистов и 505 единиц специальной техники, что позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.
