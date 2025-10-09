Ричмонд
В Ростовской области энергетики перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Ростовские энергетики приведены в повышенную готовность из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Филиал «Россети Юг» — «Ростовэнерго» ввел особый режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом говорится в телеграм-канале энергетиков.

По данным штормового предупреждения, 9 и 10 октября в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывами ветра до 20 м/с.

К ликвидации возможных аварий на энергообъектах подготовились 237 ремонтных бригад компании. В режиме повышенной готовности находятся 1 416 специалистов и 505 единиц специальной техники, что позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

