Ждать автобус — как лотерея: что происходит с интервалами общественного транспорта в Ташкенте

Что говорят горожане?
Причины у такой «автобусной лотереи» жители видят разные. Одни считают, что всё дело в том, что убрали наличку: теперь водителям главное — сделать нужное количество рейсов, чтобы получить зарплату, а не следить за интервалом. Другие винят в происходящем сокращение диспетчеров — мол, без постоянного контроля водители расслабились. Третьи традиционно обвиняют заторы и пробки, которые парализуют движение по всему городу.
Что говорят власти?
Ситуацию прокомментировало Главное управление по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры Ташкента.
Там пояснили, что автобусы начинают движение согласно расписанию. Однако из-за пробок, дорожных работ и временных ограничений на перекрёстках случаются ситуации, когда одни автобусы догоняют другие, а интервалы между ними увеличиваются.
Если же проблемы с интервалами не связаны с заторами — например, перевозчик намеренно нарушает расписание или интервалы, — такие случаи тщательно изучаются. Перевозчику сначала выносится предупреждение, а при повторных нарушениях вводятся финансовые санкции. Власти обещают держать вопрос на строгом контроле.
Будет ли лучше?
В городе уже действует система онлайн-мониторинга и GPS-наблюдения за автобусами, которая позволяет постоянно анализировать соблюдение расписания.
Кроме того, сейчас разрабатывается специальная программа: она будет заранее предупреждать водителей о положении впереди и сзади идущих автобусов, чтобы уменьшить влияние пробок и синхронизировать прибытие на остановки.
Для удобства пассажиров уже доступны мобильные приложения, где можно в реальном времени посмотреть, когда приедет нужный автобус — это помогает не мёрзнуть и не стоять на остановке зря.
Власти обещают и дальше учитывать мнения и предложения жителей, чтобы повысить качество и стабильность пассажирских перевозок.