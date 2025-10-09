Ждать автобус — как лотерея: что происходит с интервалами общественного транспорта в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 9 октября). В последнее время в соцсетях всё чаще появляются жалобы на странные интервалы между автобусами в Ташкенте. Пассажиры отмечают, что транспорт то не приходит по 35−40 минут, то вдруг приезжает сразу два автобуса подряд — и оба полупустые, потому что люди уже разбрелись по такси и маршруткам. Особенно много критики в адрес маршрутов № 24, 26 и 101.