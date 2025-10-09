Ричмонд
Ждать автобус — как лотерея: что происходит с интервалами общественного транспорта в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 9 октября). В последнее время в соцсетях всё чаще появляются жалобы на странные интервалы между автобусами в Ташкенте. Пассажиры отмечают, что транспорт то не приходит по 35−40 минут, то вдруг приезжает сразу два автобуса подряд — и оба полупустые, потому что люди уже разбрелись по такси и маршруткам. Особенно много критики в адрес маршрутов № 24, 26 и 101.

Что говорят горожане?

Причины у такой «автобусной лотереи» жители видят разные. Одни считают, что всё дело в том, что убрали наличку: теперь водителям главное — сделать нужное количество рейсов, чтобы получить зарплату, а не следить за интервалом. Другие винят в происходящем сокращение диспетчеров — мол, без постоянного контроля водители расслабились. Третьи традиционно обвиняют заторы и пробки, которые парализуют движение по всему городу.

Что говорят власти?

Ситуацию прокомментировало Главное управление по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры Ташкента.

Там пояснили, что автобусы начинают движение согласно расписанию. Однако из-за пробок, дорожных работ и временных ограничений на перекрёстках случаются ситуации, когда одни автобусы догоняют другие, а интервалы между ними увеличиваются.

Если же проблемы с интервалами не связаны с заторами — например, перевозчик намеренно нарушает расписание или интервалы, — такие случаи тщательно изучаются. Перевозчику сначала выносится предупреждение, а при повторных нарушениях вводятся финансовые санкции. Власти обещают держать вопрос на строгом контроле.

Будет ли лучше?

В городе уже действует система онлайн-мониторинга и GPS-наблюдения за автобусами, которая позволяет постоянно анализировать соблюдение расписания.

Кроме того, сейчас разрабатывается специальная программа: она будет заранее предупреждать водителей о положении впереди и сзади идущих автобусов, чтобы уменьшить влияние пробок и синхронизировать прибытие на остановки.

Для удобства пассажиров уже доступны мобильные приложения, где можно в реальном времени посмотреть, когда приедет нужный автобус — это помогает не мёрзнуть и не стоять на остановке зря.

Власти обещают и дальше учитывать мнения и предложения жителей, чтобы повысить качество и стабильность пассажирских перевозок.