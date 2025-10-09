Городской автопарк пополнился двумя новыми подметально-вакуумными машинами

МУП «Городское благоустройство» пополнило свой автопарк двумя новыми самоходными подметально-вакуумными машинами марки «Меркатор». Эта техника позволит значительно повысить качество уборки улиц города в течение всего года — как в летний, так и в зимний сезоны.