Городской автопарк пополнился двумя новыми подметально-вакуумными машинами

Техника подходит для круглогодичной уборки.

Источник: МУП «Городское благоустройство»

МУП «Городское благоустройство» пополнило свой автопарк двумя новыми самоходными подметально-вакуумными машинами марки «Меркатор». Эта техника позволит значительно повысить качество уборки улиц города в течение всего года — как в летний, так и в зимний сезоны.

Новые машины обладают широким функционалом. Летом они эффективно подметают дорожное полотно и всасывают мусор в специальный бункер для последующей утилизации. Зимой техника переоборудуется на борьбу со снегом и наледью.

Напомним, на городском балансе находится 560 единиц спецтехники, на 81% она готова к работе в осенне-зимний период.