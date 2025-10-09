Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Ивановка Амурской области обустроят «Парк трех поколений»

Там организуют зоны для посетителей разных возрастов с местами для отдыха, игр и занятий спортом.

Общественную территорию «Парк трех поколений» создадут в селе Ивановка Амурской области в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Там предусмотрено организовать три зоны для посетителей разных возрастов с местами для отдыха, игр и занятий спортом. А еще одно пространство будет предназначено для проведения общественных мероприятий. Его оборудуют сценой, скамейками и трибунами. Помимо этого, в парке разместят сухой фонтан и обустроят входную группу с арками, символизирующими старшее, среднее и младшее поколения.

Отметим, что конца 2025 года на общественной территории благоустроят площадь, сделают основание пешеходных дорожек и водоотведение. Все остальные работы запланированы на 2026 год.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.