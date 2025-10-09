В селе Ивановка Амурской области обустроят «Парк трех поколений»

Там предусмотрено организовать три зоны для посетителей разных возрастов с местами для отдыха, игр и занятий спортом. А еще одно пространство будет предназначено для проведения общественных мероприятий. Его оборудуют сценой, скамейками и трибунами. Помимо этого, в парке разместят сухой фонтан и обустроят входную группу с арками, символизирующими старшее, среднее и младшее поколения.