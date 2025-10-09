В селе Ивановка Амурской области обустроят «Парк трех поколений»

Общественную территорию «Парк трех поколений» создадут в селе Ивановка Амурской области в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
Там предусмотрено организовать три зоны для посетителей разных возрастов с местами для отдыха, игр и занятий спортом. А еще одно пространство будет предназначено для проведения общественных мероприятий. Его оборудуют сценой, скамейками и трибунами. Помимо этого, в парке разместят сухой фонтан и обустроят входную группу с арками, символизирующими старшее, среднее и младшее поколения.
Отметим, что конца 2025 года на общественной территории благоустроят площадь, сделают основание пешеходных дорожек и водоотведение. Все остальные работы запланированы на 2026 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.