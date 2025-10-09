Ричмонд
МЧС показало видео сноса заброшенного здания под Борисовом 30 кг взрывчатки

Сотрудники МЧС эффектно снесли заброшенную ферму под Борисовом тридцатью килограммами взрывчатки.

Источник: МЧС

В МЧС показали, как в Борисовском районе эффектно снесли заброшенное здание.

Речь идет о неэксплуатируемом здании бывшей фермы крупного рогатого скота. Заброшенное здание было немаленьким: 100 на 12 метров шириной и пять метров в высоту.

Чтобы снести постройку сельскохозяйственного назначения в деревне Загорье, спасатели заложили взрывчатку. Всю «операцию» провели сотрудники Республиканского отряда спецназначения «Зубр». В общем, на снос здания потребовалось примерно 30 килограммов взрывчатых веществ.

Конструкцию в ходе взрыва обрушили на собственное основание. Для этого энергию взрыва направили так, чтобы выполнить сквозной подбой в несущих конструкциях.

— Работы проведены без замечаний и происшествий, — прокомментировали в МЧС.