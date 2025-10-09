Ричмонд
В поселке Майкор в Пермском крае состоялась экоакция «ПРОуборка»

К мероприятию присоединились около 70 добровольцев.

Экологическая акция «ПРОуборка» прошла 27 сентября в поселке Майкор Юсьвинского муниципального округа Пермского края, сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».

К событию присоединились около 70 добровольцев. В их числе — школьники, преподаватели, сотрудники местной администрации, медработники, представители компании «УРАЛойл», а также члены совета ветеранов поселка. Вместе они собрали 115 мешков мусора. Особое внимание уделили расчистке территорий, прилегающих к центральному кладбищу.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.