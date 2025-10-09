Ричмонд
В Кабардино-Балкарии обновят участок трассы Лескен-I — Хазнидон

Протяженность ремонтируемого объекта составляет около трех километров.

Отрезок автодороги Лескен-I — Верхний Лескен — Ташлы-Тала — Хазнидон в Кабардино-Балкарской Республике приведут в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Протяженность ремонтируемого объекта составляет около трех километров. Специалисты обустраивают там современную систему водоотведения, которая позволит предотвратить разрушение дорожного покрытия от осадков и весеннего паводка. Еще они восстанавливают мост через оросительный канал, а также укладывают новый асфальт на подъездах к индивидуальным жилым домам.

Эта трасса обеспечивает транспортную связь внутри Лескенского района. Она является ключевым маршрутом для доставки сельскохозяйственной продукции и пассажирских перевозок.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.