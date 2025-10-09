В Кабардино-Балкарии обновят участок трассы Лескен-I — Хазнидон

Протяженность ремонтируемого объекта составляет около трех километров. Специалисты обустраивают там современную систему водоотведения, которая позволит предотвратить разрушение дорожного покрытия от осадков и весеннего паводка. Еще они восстанавливают мост через оросительный канал, а также укладывают новый асфальт на подъездах к индивидуальным жилым домам.