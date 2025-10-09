Росгвардия проверила безопасность энергообъектов в Калининградской области

В ходе инспекций было выявлено 116 нарушений требований безопасности и антитеррористической защищенности.
По результатам проверок росгвардейцы составили 26 административных протоколов, половина из которых — в отношении должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов превысила 500 тысяч рублей. Все проверяемые организации получили предписания об устранении выявленных недостатков.
Параллельно с контрольно-надзорной деятельностью специалисты Росгвардии провели более 35 методических занятий для представителей энергетических компаний. На этих занятиях обсуждались вопросы профилактики нарушений и повышения уровня защищенности критически важных объектов региона.