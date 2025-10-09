Башкирия получила квоту на 100 разрешений на временное проживание для иностранцев

Правительство России утвердило распределение квот на выдачу разрешений на временное проживание для иностранных граждан и лиц без гражданства на 2026 год. Согласно опубликованному распоряжению, Башкирии получила квоту в размере 100 разрешений.
Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, общее количество РВП, распределенных по регионам страны, составит 3802. Дополнительно создан федеральный резерв в размере 1140 разрешений, которые могут быть распределены в течение года при необходимости.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.