На двух площадках Курской области прошла экоакция «Вода России»

Активисты убирали мусор на прибрежных зонах рек Сейм и Олым.

Акцию «Вода России» провели при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие» на прибрежных зонах рек Сейм и Олым в Курской области. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

В общей сложности участники акции собрали 28 мешков мусора. Они трудились на территории экотропы у Сейма в Курске, а также на 400-метровой береговой полосе реки Олым в Касторенском районе.

«Я не перестаю восхищаться нашими экоактивистами! Это люди, которые на регулярной основе проводят свой досуг на благо экологии региона. Мы с удовольствием оказываем им посильную помощь, в том числе предоставляем необходимый инвентарь и перчатки», — рассказал врио министра природных ресурсов Курской области Максим Левин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.