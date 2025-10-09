В Саянске в Приангарье состоялся фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов прошел 27 сентября в городе Саянске Иркутской области в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Мероприятие объединило 90 участников из восьми организаций. Программа включала обязательные испытания комплекса ГТО: бег на короткую и длинную дистанции, метание спортивного снаряда, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, отжимания, упражнения на пресс.
В командном зачете первое место заняли сотрудники предприятия «Саянскхимпласт». Серебряными медалистами стали работники исправительной колонии № 32, а бронзу завоевала сборная Саянского центра социальной реабилитации «Забота». Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.