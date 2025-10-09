Несовершеннолетнего россиянина внесли в базу данных сайта «Миротворец»

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Еще один 17-летний подросток из России внесен в базу данных скандально известного сайта «Миротворец», следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На странице указано, что Максим Греховодов 2008 года рождения якобы «нарушил государственную границу Украины».
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей исключить данные о детях с сайта «Миротворец».
В заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству говорится, что в базу ресурса вносятся «двухлетние и трехлетние дети», обвиняемые в «российской агрессии» и «нарушении границ Украины». Совет назвал происходящее «вопиющим случаем» и направил официальное письмо Тюрку.
Публикация личных данных несовершеннолетних на «Миротворце» происходит не впервые. Ранее в базу были добавлены профили двух российских школьников — 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в списке появилась 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Кроме того, в разные годы на сайте размещались сведения о четырехлетнем ребенке и еще 13 несовершеннолетних, анкеты которых позднее были удалены, но теперь вновь доступны.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».
Действия владельцев сайта «Миротворец» критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.