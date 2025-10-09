Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 40 домов построено на юге Москвы с начала программы реновации

В Южном административном округе столицы программа реновации реализуется в 10 районах, где к настоящему времени завершено строительство 39 домов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Источник: Агентство «Москва»

«С начала реализации программы реновации в 10 районах Южного административного округа построено 39 домов. В них около 8,6 тыс. квартир, более 70 из которых адаптировано для маломобильных граждан. Жилая площадь сданных домов превышает 480 тыс. кв. м. Все новостройки возведены с использованием высококачественных материалов и современных энергоэффективных технологий в соответствии со стандартами программы реновации. Всего по программе на юге Москвы планируется расселить 378 домов», — приводятся в сообщении слова Ефимова.

Отмечается, что фасады жилых комплексов разработаны по индивидуальным проектам, что позволяет органично вписать новые дома в существующую застройку.

«В районе Царицыно построено 14 жилых комплексов, в Нагатинском Затоне — пять домов, а в Нагорном и Даниловском — по четыре. По три новостройки сдано в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, по две — в районах Донской и Нагатино-Садовники. Кроме того, по одному дому появилось в Москворечье-Сабурово и Чертаново Южном. В каждом подъезде предусмотрены сквозные входные группы, просторные вестибюли, комнаты для консьержей и колясочные для удобного хранения детских колясок, велосипедов и самокатов. На данный момент на юге столицы продолжается строительство 13 домов в рамках программы реновации», — также цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Отмечается, что во дворах новостроек проведено комплексное озеленение и благоустройство территорий. На безопасном покрытии оборудованы детские площадки с игровыми комплексами, спортивные зоны, а также места для спокойного отдыха.

«Мосгосстройнадзор контролирует строительство домов по программе реновации. С начала ее реализации на юге Москвы инспекторы комитета суммарно провели на площадках более 270 выездных проверок. В них также принимали участие специалисты подведомственного центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выполняли лабораторно-инструментальные исследования качества конструкций и материалов. В результате были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше