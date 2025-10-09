Почти 40 домов построено на юге Москвы с начала программы реновации

«В районе Царицыно построено 14 жилых комплексов, в Нагатинском Затоне — пять домов, а в Нагорном и Даниловском — по четыре. По три новостройки сдано в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, по две — в районах Донской и Нагатино-Садовники. Кроме того, по одному дому появилось в Москворечье-Сабурово и Чертаново Южном. В каждом подъезде предусмотрены сквозные входные группы, просторные вестибюли, комнаты для консьержей и колясочные для удобного хранения детских колясок, велосипедов и самокатов. На данный момент на юге столицы продолжается строительство 13 домов в рамках программы реновации», — также цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.