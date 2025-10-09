Павел Дуров показал, что нашел во время купания в Кольсае

На кадрах 40-летний миллиардер держит в руках предмет, похожий на железный прут.
Обнаружил и устранил [точеную пику] железный прут на дне горного озера в Казахстане.
7 октября 2025 года Дуров поделился кадрами, как он окунулся в холодное Кольсайское озеро. Видео вызвало ажиотаж не только у его подписчиков, но и у ответственных за порядок на туробъектах Алматинской области.
Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.Читать дальше