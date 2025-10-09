Ричмонд
Павел Дуров показал, что нашел во время купания в Кольсае

Основатель Telegram Павел Дуров 9 октября опубликовал еще одно видео купания в одном из Кольсайских озер в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/Павел Дуров

На кадрах 40-летний миллиардер держит в руках предмет, похожий на железный прут.

Обнаружил и устранил [точеную пику] железный прут на дне горного озера в Казахстане.

указано в подписи на видео.

7 октября 2025 года Дуров поделился кадрами, как он окунулся в холодное Кольсайское озеро. Видео вызвало ажиотаж не только у его подписчиков, но и у ответственных за порядок на туробъектах Алматинской области.

