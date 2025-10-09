Минобразования внедряет электронный сертификат ЦЭ и ЦТ в Беларуси — что будет с бумажными

В Беларуси поэтапно внедряется электронный сертификат результатов централизованного экзамена и централизованного тестирования, сообщили в Министерстве образования.
Как отметили в ведомстве, внедрение электронного сертификата результатов ЦЭ и ЦТ поспособствует повышению прозрачности, надежности и удобства получения и использования результатов экзаменов абитуриентами и вузами.
При этом до начала приемной кампании 2026 Республиканский институт контроля знаний сделает возможным просмотр и скачивание электронных сертификатов сразу из системы — «Электронная очередь для подачи документов при поступлении в УВО».
— Все сертификаты заверят электронной цифровой подписью, — отметили в министерстве.
Причем после апробации использования электронных сертификатов ЦЭ и ЦТ планируется полный переход на цифровые сертификаты. Однако наличие электронного сертификата не отменит необходимость предоставлять бумажный оригинал в вуз при подаче документов на поступление.
