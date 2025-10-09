В Минтербезе Прикамья прокомментировали анонимные сообщения с угрозами

Сообщения с угрозами противоправных действий в школах Пермского края прокомментировали в региональном Минтербезе сайту perm.aif.ru.
Днём 9 октября в городских пабликах начали распространять информацию о Telegram-канале, автор которого угрожал прийти в школы Краснокамска с оружием.
В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что все экстренные службы находятся в готовности. Для безопасности детей учебный процесс в школах приостановили.
«Оперативные службы оповещены, в настоящее время проводится проверка», — уточнили в минтербезе сайту perm.aif.ru.
Все видеоматериалы ведомство передало в правоохранительные органы. Полиция занимается выяснением личности автора сообщений.
Напомним, ранее пермский колледж эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Информация не подтвердилась, но за ложные угрозы также предусмотрена уголовная ответственность.