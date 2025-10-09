Ричмонд
Коммунальная плата за воду в Екатеринбурге снизится вдвое

С 15 октября тариф на воду для жителей Екатеринбурга составит 27,8 рубля за кубометр с учетом НДС. Проект постановления опубликован на сайте Региональной энергетической комиссии в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

Сегодня стоимость кубометра закреплена на уровне 44,59 рубля. Новый тариф планируется ввести с 15 октября. Хотя РЭК установила для водоканала на июль — декабрь тариф в размере 51,77 рубля за кубометр. Ранее ЕАН сообщал, что в Свердловской области, возможно, вырастет плата за электроэнергию.

РЭК Свердловской области направила письмо в адрес Федеральной антимонопольной службы с предложением установить предельные уровни тарифов на электроэнергию. Так, если тарифы согласуют, то с 1 января по 30 июня 2026 года минимальная стоимость электроэнергии для свердловчан будет 6,32 рубля/кВт*ч, а максимальная — 6,33 рубля/кВт*ч. Уже с 1 июля по 31 декабря уральцам могут повысить минимальный тариф до 6,91 рубля/кВт*ч, а максимальный — до 6,92 рубля/кВт*ч.

Обновлено в 17:50: Департамент информационной политики Свердловской области: «Проект постановления об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, оказываемые организациями водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области, касается установления тарифов для потребителей в поселке Чусовское озеро и в Верхних Серьгах. Тариф для Екатеринбурга не меняется».