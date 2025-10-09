Коммунальная плата за воду в Екатеринбурге снизится вдвое

РЭК Свердловской области направила письмо в адрес Федеральной антимонопольной службы с предложением установить предельные уровни тарифов на электроэнергию. Так, если тарифы согласуют, то с 1 января по 30 июня 2026 года минимальная стоимость электроэнергии для свердловчан будет 6,32 рубля/кВт*ч, а максимальная — 6,33 рубля/кВт*ч. Уже с 1 июля по 31 декабря уральцам могут повысить минимальный тариф до 6,91 рубля/кВт*ч, а максимальный — до 6,92 рубля/кВт*ч.