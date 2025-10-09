Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самары призвал жителей вакцинироваться от гриппа

В Самаре приближается сезон гриппа и вирусных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Глава Самары Иван Носков порекомендовал жителям пройти вакцинацию от гриппа. Об этом он написал в своих социальных сетях.

По словам мэра, в школах уже стартовала централизованная прививочная кампания. Детей вакцинируют российскими препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Процедуру проводят с письменного согласия родителей или опекунов.

Кроме того, вакцинацию также рекомендуют проходить взрослым. Сотрудники муниципальных учреждений тоже прививаются. Сделать прививку можно по месту жительства, в поликлинике или пункте вакцинации. На данный момент вакцинировано более 300 тысяч самарцев. Прививки позволят избежать обострений заболеваний и массового карантина.