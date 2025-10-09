Глава Самары призвал жителей вакцинироваться от гриппа

Кроме того, вакцинацию также рекомендуют проходить взрослым. Сотрудники муниципальных учреждений тоже прививаются. Сделать прививку можно по месту жительства, в поликлинике или пункте вакцинации. На данный момент вакцинировано более 300 тысяч самарцев. Прививки позволят избежать обострений заболеваний и массового карантина.