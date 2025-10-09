Глава Самары призвал жителей вакцинироваться от гриппа

Глава Самары Иван Носков порекомендовал жителям пройти вакцинацию от гриппа. Об этом он написал в своих социальных сетях.
По словам мэра, в школах уже стартовала централизованная прививочная кампания. Детей вакцинируют российскими препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Процедуру проводят с письменного согласия родителей или опекунов.
Кроме того, вакцинацию также рекомендуют проходить взрослым. Сотрудники муниципальных учреждений тоже прививаются. Сделать прививку можно по месту жительства, в поликлинике или пункте вакцинации. На данный момент вакцинировано более 300 тысяч самарцев. Прививки позволят избежать обострений заболеваний и массового карантина.