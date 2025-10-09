Программу «Серебряный старт» запустили в Чувашии

Жители Чувашии в возрасте старше 60 лет могут принять участие в программе «Серебряный старт», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Заявки на участие в программе подали 29 человек, из них 20 прошли отбор и приступили к обучению. На протяжении семи дней им предстоит осваивать ключевые аспекты построения и ведения бизнеса, а также прорабатывать собственные идеи в сферах сельского хозяйства, дополнительного образования, народных художественных промыслов и сферы услуг.
В финале программы будет организована защита бизнес-проектов перед экспертной комиссией. Победитель получит грант в размере 150 тысяч рублей и возможность представить Чувашию и свою бизнес-инициативу на федеральном уровне.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.