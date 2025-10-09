Программу «Серебряный старт» запустили в Чувашии

Заявки на участие в программе подали 29 человек, из них 20 прошли отбор и приступили к обучению. На протяжении семи дней им предстоит осваивать ключевые аспекты построения и ведения бизнеса, а также прорабатывать собственные идеи в сферах сельского хозяйства, дополнительного образования, народных художественных промыслов и сферы услуг.